Ngày 19/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tạm giữ đối tượng D.Sh. (34 tuổi, quốc tịch Anh) để điều tra về hành vi dùng dao tấn công cán bộ Công an phường Mũi Né gây trọng thương.

Đối tượng D.Sh cùng hung khí bị thu giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 23h40 tối 18/3, tại khu vực số 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố Hàm Tiến 2 (phường Mũi Né) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe taxi và xe máy do một du khách nước ngoài điều khiển.

Nhận tin báo, Công an phường Mũi Né cử tổ công tác gồm Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm và Đại úy Phạm Hùng Việt đến hiện trường để giải quyết.

Qua xác minh ban đầu, người nước ngoài điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn, được xác định là người gây ra vụ va chạm. Trong quá trình làm việc, đối tượng bất ngờ rút dao mang theo trong người tấn công Thiếu tá Lâm, gây trọng thương.

Đối tượng sau đó lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường. Thiếu tá Lâm được đồng đội cùng người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các phương án truy bắt đối tượng gây án.

Đến rạng sáng 19/3, đối tượng đã bị khống chế, bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn tại xã Tân Minh (giáp ranh tỉnh Đồng Nai), cách hiện trường hơn 70km.

Đại tá Đậu Xuân Bảo cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Công an cung cấp

Trưa cùng ngày, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Lâm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phước.