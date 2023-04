Xuân An Nhà báo

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sáng nay (22/4) cho biết, vừa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can đối với Hoàng Minh Hải (SN 1984, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”, “cố ý gây thương tích” và “huỷ hoại tài sản”.

Hoàng Minh Hải thời điểm bị công an khống chế bắt giữ - Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, vào trưa ngày 29/3, Hoàng Minh Hải có biểu hiện nghi ngáo đá cầm dao tự chế đe doạ, tấn công người dân trên đường Trần Văn Ơn (phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một) khiến nhiều người hoảng sợ.

Thời điểm này, lực lượng tuần tra của Công an phường Phú Hòa đã kịp thời có mặt khống chế, đưa người này về trụ sở công an phường nằm trên đường Phú Lợi để làm việc.

Trong lúc làm việc trong trụ sở công an, Hải bất ngờ rút một con dao thủ sẵn trong người đâm một cán bộ công an bị thương rồi bỏ chạy ra ngoài.

Tiếp đó, Hải chạy vào một căn nhà làm nơi buôn bán hàng tạp hóa của người dân gần đó đe dọa, mở bình gas rồi châm lửa đốt khiến hàng hoá bên trong bị thiêu rụi.

Thấy lửa cháy lớn, Hải chạy ra ngoài trốn vào một bụi cây thì bị người dân và lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.