Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM tổ chức truy bắt thành công Nguyễn Tài Minh vào tối 3/4.

Công an bắt giữ Nguyễn Tài Minh. Ảnh: CACC

Trước đó, trong quá trình cơ quan công an khám xét, bắt giữ các đối tượng thuộc hệ thống đa cấp Sky Media vào ngày 1/4, Minh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng vào TPHCM lẩn trốn và tìm cơ hội xuất cảnh trái phép. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị chặn đứng khi công an kịp thời bắt giữ Minh.

Đối tượng Lưu Văn Tiến. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, Minh và Lưu Văn Tiến là hai đối tượng chủ mưu, trực tiếp điều hành ứng dụng lừa đảo mang tên Sky Media.

Minh giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng mô hình huy động vốn trái phép, yêu cầu người tham gia mua điện thoại được cài sẵn phần mềm xem quảng cáo với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế.

Đường dây này dụ dỗ người dân bằng cam kết trả 50.000 đồng/ngày khi xem quảng cáo, đồng thời hưởng hoa hồng 10% nếu lôi kéo thêm người tham gia.

Từ đó, Minh tổ chức hàng loạt hội thảo, phát triển mạng lưới đa cấp quy mô lớn, chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.