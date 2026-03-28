Ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Thư khen gửi Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), biểu dương thành tích triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Trong thư nêu: “Tôi vui mừng được biết, thời gian qua, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an một số địa phương, tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy mô lớn”.

Theo nội dung thư, quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã thành lập 52 công ty, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân; bắt giữ, triệu tập làm việc với 142 đối tượng, trong đó có cả đối tượng chủ mưu, cầm đầu; thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu, vật chứng của vụ án.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm mạnh mẽ; sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ; khả năng đấu tranh, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra nói riêng.



"Thành tích của các đồng chí đã góp phần quan trọng bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, ngăn chặn, hạn chế thiệt hại về tiền, tài sản cho Nhân dân; đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao", trong thư viết.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án nêu trên; chỉ đạo lực lượng chức năng tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân để phòng ngừa tội phạm; đồng thời phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của ođất nước, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.