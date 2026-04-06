Ngày 6/4, Công an phường Gia Viên (TP Hải Phòng) cho biết đã bắt giữ Đinh Văn Kiếm (SN 2002, trú tại xóm Đôi Tân, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, do không có nghề nghiệp ổn định, thiếu tiền tiêu xài, Kiếm nảy sinh ý định lập các tài khoản Facebook ảo, đăng tin giả về việc cho thuê phòng trọ trên các hội, nhóm. Khi có người liên hệ thuê, đối tượng yêu cầu đặt cọc rồi chiếm đoạt số tiền này.

Nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dù số tiền bị chiếm đoạt mỗi trường hợp không lớn, vụ việc vẫn gây bức xúc trong dư luận.

Đinh Văn Kiếm tại cơ quan công an.

Từ cuối năm 2025 đến tháng 4/2026, Kiếm sử dụng các tài khoản Facebook “Phạm Hà”, “Trang Huyền”, cùng một tài khoản ngân hàng VietinBank và các tài khoản Zalo mang tên “Trang Xu”, “Phạm Hà” (đăng ký bằng số điện thoại Viettel) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/3, Kiếm dùng tài khoản Facebook “Trang Huyền” đăng tin cho thuê phòng trọ giá 1,8 triệu đồng tại số 1 ngõ 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng) trên nhóm “Sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng”. Khi chị N.K.L (SN 2003, trú Phú Thọ) liên hệ thuê, Kiếm yêu cầu đặt cọc 1 triệu đồng rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền.

Sau khi bị phát hiện, Kiếm đổi tên tài khoản thành “Phạm Hà” để tiếp tục lừa đảo. Ngày 1/4, với thủ đoạn tương tự, đối tượng chiếm đoạt 1 triệu đồng của sinh viên B.H.H (SN 2003, trú Hải Phòng).

Cơ quan công an xác định Kiếm còn lừa nhiều nạn nhân khác và đang tiếp tục điều tra, làm rõ.