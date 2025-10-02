Riêng năm 2024, số tiền thiệt hại do hoạt động lừa đảo là trên 4.200 tỷ đồng. Thông tin được thượng tá Nguyễn Thành Chung, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an chia sẻ tại Diễn đàn “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá”, sáng 2/10 tại Hà Nội.

Nhận xét thị trường tài sản mã hóa Việt Nam đang diễn ra sôi động, song ông Chung chỉ ra thực tế bên cạnh giao dịch trên sàn quốc tế, hoạt động trao đổi, mua bán tài sản mã hóa giữa cá nhân với cá nhân trên không gian mạng còn được tổ chức theo dạng "chợ đen".

Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an chia sẻ về bức tranh tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa. Ảnh: VBA

Nhiều hội nhóm kín mua bán, trao đổi tài sản mã hóa tồn tại trên mạng xã hội như "MUA BÁN USDT VIỆT NAM" với gần 400.000 thành viên, "Mua Bán USDT Miền Trung - Trade Coin" với 73.000 thành viên, "Chợ đen Bitcoin Remitano USDT" với trên 13.000 thành viên. Đáng chú ý, uy tín của người mua, người bán chỉ dựa vào đánh giá của thành viên kỳ cựu trong nhóm.

Theo thượng tá Nguyễn Thành Chung, giao dịch giữa các cá nhân trên chợ đen có thể từ vài nghìn đến vài trăm nghìn USDT, thậm chí có trường hợp cá biệt lên đến cả triệu USDT mỗi ngày.

Các giao dịch này không qua kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước, tác động xấu đến an ninh tiền tệ; dòng tiền lớn chảy ra nước ngoài mà không được giám sát; nhiều cá nhân, tổ chức thu lợi nhuận cao nhưng không khai báo và đóng thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Một vấn đề khác là việc sử dụng các giao dịch tài sản mã hóa để phục vụ hoạt động tội phạm nhờ đặc tính ẩn danh, giao dịch xuyên biên giới, không cần qua tổ chức trung gian.

Nhiều loại tội phạm xuất hiện, điển hình là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, rửa tiền qua USDT, lừa đảo phát hành token không có giá trị, huy động vốn rồi chiếm đoạt, hay chuyển tiền xuyên biên giới trái phép.

Ngoài ra, việc thu thập, lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng trên các sàn quốc tế mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng về an ninh dữ liệu, trong khi nhiều vụ tấn công mạng đã gây thiệt hại hàng chục tỷ USD.

Từ những vấn đề này, thượng tá Nguyễn Thành Chung đưa ra các nội dung cần lưu ý khi thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05 của Chính phủ. Với các tổ chức xin cấp phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa, cần tuân thủ các quy định liên quan, đặc biệt là quy định liên quan tới việc đánh giá, thẩm định hệ thống thông tin cấp độ 4.

Với cá nhân sở hữu tài sản tiền mã hóa, cần chú ý mốc thời gian 6 tháng kể từ khi tổ chức thí điểm thị trường tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép để chuyển tài sản mã hóa về giao dịch trong nước. Cuối cùng, nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài sản mã hóa; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị quản lý nhà nước từ khi cấp phép cho đến khi kết thúc thí điểm.

Các diễn giả tham gia thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: VBA

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các diễn giả đại diện cho cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp đã thảo luận về Nghị quyết 05 của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Tại Việt Nam, dòng vốn chảy vào thị trường tiền số đã vượt 220 tỷ USD và đứng thứ ba trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, gần như toàn bộ hoạt động giao dịch diễn ra trên các sàn giao dịch ở nước ngoài, đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý nhằm kiểm soát rủi ro an ninh mạng.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tiệp Hiệp hội Blockchain và Tài sản số (VBA), nhận xét Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết 05 là hai văn bản tạo nền móng cho thị trường tài sản mã hóa.

Cùng quan điểm, ông Tô Trần Hòa – Phó Trưởng ban Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán nhà nước chỉ ra Nghị quyết 05 là một nội dung rất mới, tạo ra cơ sở thực tiễn đầu tiên cho thị trường tài sản mã hóa Việt Nam; phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ nhà đầu tư; thu hút vốn đầu tư nước ngoài; phòng chống rửa tiền, tài trợ vũ khí hủy diệt...

Ông nhận xét số lượng nhà đầu tư tiền mã hóa của Việt Nam đông đảo nhưng quan điểm, kiến thức rất khác nhau, cần thời gian để nâng cấp kiến thức, năng lực.

Theo ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), cho biết Bộ Tài chính đã giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và NIC phối hợp cùng các tổ chức, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp để nắm bắt, đánh giá thực tiễn thị trường. Từ đó, có cơ sở rà soát và hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường ngày càng hiệu quả và minh bạch hơn, khai thác hiệu quả tiềm năng khổng lồ của thị trường tài sản số.