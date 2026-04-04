Ngày 4/4, trao đổi với VietNamNet, ông Trần Công Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Song xác nhận Sở vừa có văn bản chỉ đạo làm rõ vụ việc. Văn bản do ông Phan Đức Thái, Phó Giám đốc Sở, ký.

Theo văn bản, vụ việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm nhà giáo, tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục và uy tín của ngành.; đồng thời có diễn biến phức tạp, tái diễn nhiều lần, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và môi trường sư phạm.

Sở GD-ĐT yêu cầu Trường THPT Đắk Song chủ động phối hợp với Công an xã Đức An để xác minh, làm rõ đối tượng, động cơ và hành vi vi phạm, cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan; không tự ý kết luận, suy đoán, phát ngôn chưa được kiểm chứng, tránh làm phức tạp tình hình.

Một góc Trường THPT Đắk Song. Ảnh: Hải Dương

Nhà trường cũng cần thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên bị ảnh hưởng, hỗ trợ tâm lý, ổn định tư tưởng để giáo viên yên tâm công tác. Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, trường cần kiên quyết chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm quy định Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 đối với nữ giáo viên (nếu có).

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường không được lan truyền, bình luận thông tin về vụ việc khi chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan chức năng dưới mọi hình thức, kể cả trên mạng xã hội. Cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Sở cũng yêu cầu rà soát công tác quản lý an ninh, trật tự trường học, đặc biệt tại các khu vực cổng trường, nhà xe, nơi công cộng; tăng cường kiểm soát, kịp thời phát hiện các hành vi bất thường.

Ngoài ra, trường cần tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh; nâng cao nhận thức về bảo vệ danh dự, nhân phẩm cá nhân và trách nhiệm công dân.

Trường THPT Đắk Song cần báo cáo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc, khắc phục hậu quả và các giải pháp phòng ngừa lâu dài sau khi vụ việc được cơ quan chức năng kết luận về Sở GD-ĐT trước ngày 15/4.

Theo ông Trần Công Toàn, hiện nữ giáo viên bị phát tán hình ảnh nhạy cảm đã xin tạm nghỉ dạy để làm việc với cơ quan chức năng. Nhà trường thường xuyên nắm bắt thông tin, động viên tinh thần và tạo điều kiện để giáo viên phối hợp làm rõ vụ việc.

Ông Toàn cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã ổn định dạy học, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Đồng thời tăng cường công tác tư tưởng để bảo đảm môi trường an toàn, lành mạnh; tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng và chờ kết quả để xử lý khách quan.

Trước đó, từ ngày 27/3 đến 1/4, nhiều hình ảnh nhạy cảm liên quan đến một giáo viên bị in ấn, phát tán tại khu vực cổng và nhà xe Trường THPT Đắk Song. Nhà trường đã kịp thời thu hồi, tiêu hủy và báo cơ quan chức năng xử lý.