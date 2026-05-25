Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Anh Minh (22 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 5/2024, Minh và một nữ sinh có quan hệ tình cảm, thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng tại phường Cao Lãnh. Trong thời gian này, Minh dùng điện thoại di động để tự quay lại các hình ảnh clip nhạy cảm của hai người. Khoảng hai tháng sau, cả hai chia tay.

Đối tượng Lê Anh Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Đến tháng 3/2026, do thiếu tiền tiêu xài, Minh lập một tài khoản mạng xã hội ảo, gửi các video nhạy cảm cũ cho nạn nhân để đe dọa, ép buộc cô phải chuyển 30 triệu đồng.

Nạn nhân sau đó đã chủ động đến cơ quan công an trình báo và được hướng dẫn phối hợp xử lý.

Vào cuộc điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đồng Tháp) phối hợp cùng Công an phường Cao Lãnh đã xác định Minh là người đứng sau tài khoản ảo nói trên để đe dọa tống tiền nạn nhân.