Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lý Văn Sang (SN 1998, trú xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán người.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Lý Văn Sang từng có thời gian làm việc cho một công ty tại khu vực Tam giác vàng ở Lào. Đầu năm 2024, sau khi trở về Việt Nam, Lý Văn Sang nảy sinh ý định lừa bán người dân tại các xã khu vực miền tây tỉnh Nghệ An vào các đặc khu Tam giác vàng tại Lào nhằm kiếm lời.

Sang đã cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới thiết lập đường dây lừa đảo công dân Việt Nam lừa bán sang các đặc khu. Để bị hại tin tưởng, Sang đã thông tin tới nạn nhân về việc công ty bên nước Lào đang cần tuyển nhân viên với mức lương 17 triệu đồng/tháng, bao ăn ở, đồng thời lo toàn bộ chi phí đi lại.

Lý Văn Sang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Nghệ An

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2024 đến nay, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 người tại các xã Cam Phục và Con Cuông, tỉnh Nghệ An sang các đặc khu Tam giác vàng tại nước Lào.

Khi bị lừa sang các đặc khu, các nạn nhân phải làm việc 17 tiếng/ngày với nhiệm vụ giả danh các cơ quan nhà nước để lừa đảo công dân Việt Nam. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu, các bị hại sẽ bị đánh đập, chích điện và không cho nhận lương. Nhiều bị hại không chịu nổi áp lực công việc nên đã bỏ trốn về Việt Nam.

Vào cuộc điều tra, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên quan, bắt giữ Lý Văn Sang khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi hiểm trở thuộc xã Phước Thành, thành phố Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Nghệ An thông báo những ai là bị hại của Lý Văn Sang, nhanh chóng liên hệ với Phòng cảnh sát hình sự để phối hợp giải quyết.