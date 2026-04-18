Trước đó, ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của chị Đ.N.T. (SN 2004) tố cáo bị Lê Đức Anh thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn và chiếm đoạt tài sản tại nơi ở của đối tượng.

Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng rời khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự truy xét của cơ quan công an.

Đối tượng Lê Đức Anh. Ảnh: C.A

Phòng Cảnh sát hình sự đã lập tổ công tác, khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng. Đến ngày 16/4, lực lượng trinh sát phát hiện Lê Đức Anh đang lẩn trốn tại khu vực phường Liên Chiểu nên tiến hành triệu tập.

Tại cơ quan điều tra, Lê Đức Anh khai nhận khoảng 8h ngày 8/4 đã dụ chị T. đến nhà với lý do nhờ giúp việc cá nhân. Khi cô gái lên phòng ngủ tầng 2, đối tượng đã đóng cửa, khống chế và thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân.

Sau đó, đối tượng ép buộc nạn nhân để lại điện thoại rồi mới cho rời đi. Đến tối cùng ngày, đối tượng mang điện thoại này đi bán được 26 triệu đồng. Đối tượng dùng số tiền vào việc tiêu xài, mua một điện thoại khác tương tự gửi trả nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.