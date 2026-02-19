Thông tin từ Công an xã Hóa Quỳ (tỉnh Thanh Hóa) cho biết vừa bắt giữ Lê Hữu Sơn (SN 1995, trú thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ) về hành vi hiếp dâm nữ sinh 13 tuổi xảy ra trên địa bàn vào tối ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết). Hiện vụ án đã được chuyển cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 17/2, em N.T.T. (13 tuổi, tên nạn nhân đã được thay đổi, trú xã Hóa Quỳ) có rủ hai bạn nữ khác đến nhà ăn cơm, uống rượu.

Đối tượng Sơn bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Ăn cơm xong, ba nữ sinh này kéo xuống nhà Sơn ở cùng thôn uống rượu với hai bạn nam khác.

Cuối bữa nhậu, Sơn đưa em T. về nhà. Tuy nhiên, trên đường về, Sơn đã đưa T. vào nơi hoang vắng, khống chế, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. T. sau đó đã vùng chạy về nhà rồi đi ngủ, đến chiều hôm sau mới tỉnh rượu, kể lại sự việc cho gia đình và tới trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an xã Hóa Quỳ đã xác minh và nhanh chóng bắt giữ Lê Hữu Sơn. Tại cơ quan công an, Lê Hữu Sơn cúi đầu nhận tội, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.

Được biết, nữ sinh T. chỉ học hết lớp 5 rồi đi làm thuê kiếm sống, ngày 14/2 (tức 27 tháng Chạp) mới trở về địa phương ăn Tết với gia đình.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.