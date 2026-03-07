Ngày 7/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Khánh (38 tuổi, trú tại xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội "Hiếp dâm".

Đối tượng Nguyễn Đình Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: Hải Dương

Theo kết quả điều tra ban đầu, Khánh từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk làm thuê cho một gia đình ở xã Ea Nuôl.

Trong quá trình sinh sống tại đây, Khánh biết gia đình hàng xóm có con gái tên H. (31 tuổi) bị khuyết tật và hạn chế về khả năng nhận thức.

Sáng 1/11/2025, Khánh sang phụ giúp gia đình chị H. mổ heo. Trong lúc làm việc, Khánh đã có hành vi sờ soạng các bộ phận trên người chị H.

Đến khoảng 12h cùng ngày, sau khi xong việc, Khánh được gia đình nạn nhân mời ở lại dùng cơm và uống rượu.

Sau cuộc nhậu, thấy chị H. nằm một mình trong phòng, Khánh đã lẻn vào thực hiện hành vi hiếp dâm. Bố chị H. phát hiện đối tượng thực hiện hành vi đồi bại nên trình báo cơ quan công an.

Sau thời gian điều tra, cơ quan công an xác định có đủ căn cứ kết luận Nguyễn Đình Khánh thực hiện hành vi hiếp dâm chị H.