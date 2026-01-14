Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hào Gia (SN 2011), Phạm Gia Khiêm (SN 2010) và Nguyễn Lê Tân (SN 2010). Các đối tượng bị điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trong đó, Gia và Khiêm cùng trú tại xã Nam Phước, còn Tân trú tại xã Duy Nghĩa. Vụ việc xảy ra ngay tại phòng trọ của Tân ở thôn Thi Thại, xã Duy Nghĩa.

3 đối tượng bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CACC

Trước đó, nhóm này bàn bạc và gọi điện dụ dỗ nạn nhân đến phòng trọ chơi vào chiều 11/1. Bé gái đến nơi lúc 15h30 cùng ngày thì bị các đối tượng sàm sỡ nên đã chống cự quyết liệt.

Nhóm thiếu niên liền dùng rựa và cây ba chĩa để đe dọa, uy hiếp tinh thần nạn nhân. Các đối tượng sau đó đã thay nhau thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái.

Lực lượng công an đã khám xét và thu giữ tang vật gồm 3 điện thoại di động, 1 cây chĩa kim loại và 1 cái rựa. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.