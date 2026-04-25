Tối 25/4, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin về việc điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra tại xóm 10, xã Bình Minh và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Tiến Dũng (SN 1983, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng bị bắt sau 2 giờ gây án. Ảnh: CACC

Theo đó, vào khoảng 5h30 cùng ngày, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện thi thể nữ nằm trên đường thuộc địa phận xóm 10, trên người có nhiều vết thương do bị chém.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh lập tức phối hợp cùng Công an xã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết,... và tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CACC

Bước đầu, công an xác định nạn nhân là chị Lê Thị Hồng M. (SN 1995, trú tại xóm 11, xã Bình Minh).

Chỉ sau 2 giờ vào cuộc truy xét, Công an tỉnh đã bắt được nghi phạm Nguyễn Tiến Dũng khi đối tượng đang lẩn trốn và cố thủ tại lán trại ở xóm 8B, xã Bình Minh.

Trong quá trình bị bắt giữ, đối tượng Dũng có biểu hiện đau bụng dữ dội, do trước đó đã uống thuốc khử khuẩn nuôi trồng thủy sản để tự tử. Nhờ được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, đối tượng đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, gần đây, chị Lê Thị Hồng M. có quan hệ tình cảm với Nguyễn Tiến Dũng (đối tượng Dũng đang làm thuê cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Bình Minh từ đầu năm 2025 đến nay).

Do có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, sáng sớm 25/4, khi chị M. ra khỏi nhà thì Dũng đi theo. Đến đoạn đường thuộc xóm 10, xã Bình Minh, đối tượng Dũng dùng dao chém nhiều nhát làm chị M. tử vong, sau đó rời khỏi hiện trường.

Được biết, rạng sáng cùng ngày, chị M. đang trên đường ra chợ bán thịt.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.