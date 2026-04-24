Chiều 24/4, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một học sinh lớp 9 tử vong.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.U

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, tại khu vực quán nước trước cổng Trường THCS L.H.P. (khu phố 6, phường Mũi Né), giữa em Nguyễn Quốc C. (SN 2011, học sinh lớp 9A4 Trường THCS L.H.P.) và em Nguyễn Ngọc T. (SN 2010, học sinh lớp 9A3, cùng trường) xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, em C. đã dùng dao đâm vào vùng ngực em T., khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: V.D

Phát hiện vụ việc, người dân cùng lực lượng chức năng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, em T. đã không qua khỏi.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Mũi Né có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân có một vết thương vùng ngực dài khoảng 3cm, dẫn đến mất máu cấp.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.