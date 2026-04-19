Trưa 19/4, Công an phường Hiệp Bình (TPHCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ nam tài xế tử vong trong xe taxi đậu trên đường Phạm Văn Đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, nam tài xế (49 tuổi) điều khiển xe taxi mang biển kiểm soát TPHCM lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu Bình Lợi.

Khi đến đoạn trước số nhà 240 Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình), tài xế cho xe tấp vào lề đường để gọi điện thoại cho người thân. Trong lúc đang trò chuyện, người này bất ngờ đổ gục.

Đến khoảng 11h, người dân thấy chiếc xe taxi đậu quá lâu, có dấu hiệu bất thường nên lại gần kiểm tra. Phát hiện tài xế bất động trong cabin, người dân hô hoán và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình cùng nhân viên y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng y tế xác nhận nạn nhân đã tử vong trước đó.

Tại hiện trường, chiếc xe taxi đậu sát lề đường, không có dấu hiệu va chạm.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.