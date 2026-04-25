Ngày 25/4, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Bình Minh điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ tử vong bất thường trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ tử vong trên đường, cạnh xe máy; trên cơ thể có nhiều vết thương nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, Công an xã Bình Minh có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa và báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh.

Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là chị M. (SN 1995, trú xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình).

Một nguồn tin cho hay, nạn nhân đã lập gia đình nhưng đã ly hôn; thời điểm xảy ra vụ việc, chị đang chở thịt lợn lên chợ địa phương để bán.