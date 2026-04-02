Ngày 2/4, CH7 đưa tin một người đàn ông tự xưng là “tình nguyện viên cứu hộ” đã bị bắt sau khi cưỡng hiếp nữ diễn viên Christine Gulasatree Michalsky.

Theo cảnh sát, đoạn phim từ camera giám sát cho thấy trình tự sự kiện trùng khớp với lời khai của Christine. Nghi phạm Nikorn (35 tuổi) thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời cho biết đã chụp ảnh nạn nhân trong phút giây thiếu suy nghĩ và gửi lời xin lỗi đến cô.

Nghi phạm Nikorn nhận tội tại sở cảnh sát.

Cuộc điều tra cho thấy nghi phạm là cựu tình nguyện viên cứu hộ, từng thực tập tại tổ chức ở tỉnh Sa Kaeo 2 năm trước nhưng không trúng tuyển. Nikorn vẫn lẩn trốn trong các nhóm chat để nhận báo cáo sự cố, chờ cơ hội gây án.

Ban quản lý cứu hộ tỉnh Sa Kaeo nhấn mạnh những người rời tổ chức không được mang biểu tượng cứu hộ ra ngoài để tránh vi phạm pháp luật.

Cảnh sát Sở Khlong Tan đã yêu cầu Tòa án Hình sự Nam Bangkok ban hành lệnh bắt giữ Nikorn ngày 1/4. Anh ta bị cáo buộc “hành vi dâm ô với người trên 15 tuổi bằng cách đe dọa, cưỡng bức và lợi dụng sự bất lực của nạn nhân hoặc lừa dối nạn nhân tin rằng thủ phạm là người khác”.

Christine bật khóc khi kể lại sự việc với cảnh sát.

Vụ việc xảy ra vào sáng 31/3 tại căn hộ chung cư trên đường Soi Pridi Phanomyong 45, quận Watthana (Bangkok). Khoảng 3h30 sáng, Christine bị dị ứng nặng sau khi uống thuốc dẫn đến khó thở, tức ngực và mất khả năng cử động. Khi cô nhờ bạn hỗ trợ gọi xe cấp cứu, một người tự xưng là nhân viên cứu hộ được đưa vào căn hộ.

Trong thời gian chưa đến 5 phút, Nikorn đã tấn công tình dục Christine, cởi quần áo và động chạm vào cơ thể cũng như chụp ảnh cô, trong khi nạn nhân không thể chống cự. Sau sự việc, nữ diễn viên lập tức báo cảnh sát, giữ lại quần áo và tiến hành kiểm tra y tế, cung cấp bằng chứng ADN quan trọng.

Hiện Nikorn bị tạm giữ và sẽ được đưa ra tòa xét xử vào ngày 3/4.

Christine Gulasatree Michalsky sinh năm 1995, là diễn viên kiêm người mẫu người Thái Lan gốc Đức. Cô được biết đến qua các vai diễn trong các phim như The Judgement, Reverse 4 You, Pattaya Heat...

Video sự việc do camera an ninh ghi lại: