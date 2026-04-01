Ngày 1/4, tờ China Times đưa tin Khâu Thắng Dực (nghệ danh Prince Chiu) bị cơ quan chức năng còng tay đưa về đồn cảnh sát Yonghe để phục vụ điều tra liên quan đến nghi vấn trốn nghĩa vụ quân sự.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của nam ca sĩ tại khu Nam Cảng (Đài Bắc) trước khi áp giải anh đi. Xuất hiện trước truyền thông, anh diện trang phục đen, đội mũ, đeo khẩu trang và giữ im lặng trước mọi câu hỏi.

Nam ca sĩ bị áp giải vào đồn

Phía công ty quản lý của Khâu Thắng Dực cho biết đang tìm hiểu sự việc và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Hiện cảnh sát vẫn chưa công bố chi tiết về hành vi bị cáo buộc.

Đây không phải lần đầu nam ca sĩ vướng ồn ào đời tư. Trước đó, anh từng thừa nhận có mối quan hệ “vượt mức bạn bè” với một phụ nữ đã có gia đình và lên tiếng xin lỗi, khiến hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng.

Vụ việc lần này được cho là nằm trong chiến dịch mở rộng điều tra các trường hợp nghi né tránh nghĩa vụ quân sự trong giới nghệ sĩ. Nhiều cái tên khác cũng được cho là đang nằm trong diện rà soát, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Khâu Thắng Dực được yêu mến nhờ ngoại hình điển trai.

Khâu Thắng Dực sinh năm 1989, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, từng là thành viên nhóm nhạc Lollipop bước ra từ chương trình tuyển chọn tài năng tại Đài Loan. Anh được biết đến qua các phim như Hắc đường mã kỳ đóa, Ký túc xá X…

