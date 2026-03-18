Ngày 18/3, tờ Mirror đưa tin nữ diễn viên Alexandra Paul (63 tuổi) bị bắt tại bang Wisconsin (Mỹ) vào cuối tuần qua với cáo buộc xâm nhập trái phép một trang trại và thả động vật.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Dane, Alexandra nằm trong nhóm khoảng 50 người biểu tình xuất hiện tại Ridglan Farms sáng 17/3 nhằm phản đối việc sử dụng động vật trong nghiên cứu khoa học.

Lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi lúc 8h58' sau khi nhóm này bị cáo buộc đột nhập cơ sở và đưa nhiều con chó ra ngoài.

Tổng cộng 20 người đã bị bắt liên quan đến vụ việc. Đại diện cảnh sát cho biết tình hình đang được xử lý theo hướng hòa bình và toàn bộ số động vật bị đưa ra khỏi trang trại đã được thu hồi.

Ridglan Farms là một trong số ít cơ sở tại Mỹ chuyên nuôi chó phục vụ nghiên cứu. Trước đó, vào tháng 10/2025, trang trại này đạt thỏa thuận từ bỏ giấy phép và sẽ ngừng cung cấp chó cho mục đích nghiên cứu y sinh từ tháng 7/2026.

Cảnh sát trưởng Calvin Barrett cho biết ông hiểu sự quan tâm của công chúng đối với các động vật tại đây, đồng thời tôn trọng quyền biểu đạt thông qua các cuộc biểu tình ôn hòa.

Sinh năm 1963 tại New York, Alexandra Paul là diễn viên, người mẫu và nhà hoạt động xã hội. Cô được biết đến rộng rãi với vai Stephanie Holden trong Baywatch (Đội cứu hộ bãi biển) giai đoạn 1992-1997.

Alexandra bắt đầu ăn chay từ năm 14 tuổi, ngừng sử dụng sản phẩm từ động vật từ năm 26 tuổi và trở thành người thuần chay ở tuổi 47. Cô cũng cam kết không sử dụng mỹ phẩm thử nghiệm trên động vật trong sự nghiệp.

Trước đó, năm 2021, nữ diễn viên từng vướng rắc rối pháp lý khi bị cáo buộc lấy trộm hai con gà từ một xe tải nhưng sau đó được tuyên vô tội.

