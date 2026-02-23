Ngày 23/2, truyền thông Nhật Bản đưa tin Simon Junho Sakai (nghệ danh Jakops) bị cảnh sát bắt giữ tại một khách sạn ở tỉnh Aichi với cáo buộc vi phạm luật kiểm soát ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói cocaine cùng chất nghi là cần sa khô trong phòng.

Nam ca sĩ Simon Junho Sakai (Jakops).

Theo thông báo, nam ca sĩ bị bắt cùng một số người khác, trong đó có nhân viên của tập đoàn giải trí Avex Group và một nhà sản xuất âm nhạc. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguồn gốc số ma túy bị thu giữ cũng như vai trò cụ thể của từng cá nhân liên quan.

Vụ việc gây bất ngờ khi chỉ 1 ngày trước đó, Jakops còn tham gia buổi biểu diễn của nhóm XG tại Nagoya trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu thứ 2 của nhóm.

Simon Junho Sakai tên thật Park Jun Ho sinh năm 1986, có cha người Hàn Quốc và mẹ người Nhật Bản. Anh hoạt động âm nhạc từ cuối những năm 2000, gia nhập nhóm nhạc nam Dalmatian năm 2012. Sau khi nhóm tan rã, anh chuyển hướng sang sản xuất, sáng tác cho nhiều nghệ sĩ.

Nam ca sĩ cùng nhóm nhạc XG.

Năm 2017, anh thành lập công ty giải trí XGALX và đến năm 2022 ra mắt nhóm nữ 7 thành viên XG, định hướng thị trường quốc tế. XG nhanh chóng tạo tiếng vang khi biểu diễn tại Coachella - một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới.

Jakops tại The First Howl World Tour Singapore:

Nguồn: Nate, News1