Đồng Nai:

Ngày 20/6, Công an TP Đồng Nai cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lớn, với tổng giá trị giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng, hoạt động trên địa bàn Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Công an đọc quyết định khởi tố đối với một đối tượng trong đường dây. Ảnh: CACC

Tính đến ngày 1/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ 11 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Các bị can gồm: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định từ năm 2020-2025, các đối tượng đã lập 5 đường dây, sử dụng hơn 200 công ty “ma” để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn, tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng trên cả nước.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án, thu thập chứng cứ và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.