Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra tại Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí”. Đồng thời, cơ quan công an ra quyết định khởi tố 3 bị can là các cán bộ, nhân viên công ty và 1 đối tượng là giám đốc doanh nghiệp bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện và tập trung triển khai các biện pháp xác minh làm rõ dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, xảy ra tại Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí (phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh).

Đề nghị truy tố các bị can trong vụ án mua bán trái phép hoá đơn xảy ra tại Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Kết quả xác minh xác định, một số nhân viên công ty đã bàn bạc với nhau, mua một số loại hàng hóa đầu vào trôi nổi trên thị trường để đưa vào phục vụ sản xuất của công ty. Sau đó, những người này mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hoá nguồn gốc hàng hoá đầu vào, kê khai thuế, gây thất thoát tài sản và tiền thuế Nhà nước.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng, thu hồi số tiền các đối tượng hưởng lợi, chiếm đoạt trái phép là 1,99 tỷ đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can trước pháp luật.

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