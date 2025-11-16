Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Anh (34 tuổi, quê Hà Nội; nơi ở hiện tại ở xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan công an. Ảnh: TC

Theo điều tra ban đầu, tháng 6/2025, bé gái 12 tuổi (ở xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp) quen biết với Tuấn Anh qua một ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội. Sau thời gian trò chuyện, nhắn tin qua lại, giữa Tuấn Anh và bé gái nảy sinh quan hệ tình cảm.

Đến ngày 27/6, Tuấn Anh điều khiển ô tô xuống Đồng Tháp chở bé gái đi chơi rồi đưa vào khách sạn (ở phường Gò Công, Đồng Tháp) để quan hệ tình dục. Trên đường đưa bé gái về nhà, Tuấn Anh và nạn nhân tiếp tục quan hệ tình dục trên ô tô.

Sau đó, mẹ của bé gái phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an. Qua làm việc, Nguyễn Tuấn Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.