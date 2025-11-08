Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Phúc (41 tuổi, ngụ xã Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan công an. Ảnh: N.T

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 4/11, Phúc đi nhậu về thấy bé gái hàng xóm N.T.K.H. (11 tuổi) đang ngồi xem tivi trong nhà nên nảy sinh ý định đồi bại.

Lợi dụng lúc không có người lớn, Phúc dụ dỗi bé gái, hứa cho 200.000 đồng rồi hãm hại nạn nhân. Sau đó, H. đi về nhà.

Tuy nhiên, toàn bộ hành vi của Phúc đã được một bé gái khác phát hiện, dùng điện thoại ghi hình làm bằng chứng. Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.

Mở rộng điều tra, Phúc khai nhận thêm trước đó Phúc còn thực hiện hành vi quan hệ tình dục với một bé gái 13 tuổi, ở cùng xóm.