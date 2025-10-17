Hôm nay (17/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với N.V.K. (SN 1979, ngụ xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM - đơn vị bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 2 nạn nhân trong vụ án cũng xác nhận thông tin và cho biết đã nhận được thông báo về việc khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với N.V.K.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM trợ giúp pháp lý miễn phí cho hai nạn nhân. Ảnh: Linh An

Trước đó, vào đầu tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã có văn bản thông báo về việc hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 829/QĐ-ĐTTH ngày 4/2/2025 của Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (cũ). Đồng thời, Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" để điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2024, bà T.H. (SN 1979) cùng 2 con gái là Q.H. (SN 2004) và Q.L. (SN 2007) đến Công an xã Hải Phú (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ, nay là xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình) để tố cáo ông N.V.K. (SN 1979, là chồng bà T.H. và cha ruột của H. và L.). Ba mẹ con tố ông K. đã có hành vi hiếp dâm hai con ruột từ nhiều năm trước, khi đó H. mới 7 tuổi, L. mới hơn 10 tuổi.

Do bà T.H. cùng hai con trình bày vụ việc xảy ra ở 2 căn nhà tại đường Nơ Trang Long và đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh cũ, TPHCM) nên Công an xã Hải Phú đã chuyển nguồn thông tin tố giác tội phạm cho Công an quận Bình Thạnh để điều tra, xử lý theo quy định.

Nội dung tố cáo cho biết, năm 2001, do không chịu nổi việc thường xuyên bị ông K. hành hung nên bà T.H. tách ra sống ly thân. Sau đó, ông K. vẫn thường nhắn tin đe dọa bà.

Giữa năm 2024, bà T.H. và con gái L. xảy ra tranh cãi, bà dọa đưa con về Bắc sống với bố. Cháu L. đã bỏ đi và để lại một lá thư, trong đó kể về việc vào năm 2018, lúc cháu mới hơn 10 tuổi, đã bị ông K. xâm hại tình dục 3 lần khi mẹ và chị đi bán hàng.

Sau đó, Q.H. cũng kể lại, kỳ nghỉ hè năm 2011, khi cháu mới 7 tuổi, đã bị cha ruột xâm hại, quấy rối nhiều lần.

Được biết, ban đầu khi được Công an xã Hải Phú mời làm việc, đối chất, ông K. đã thừa nhận hành vi và xin lỗi các con gái trước sự chứng kiến của nhiều người. Bà T.H. cũng nêu trong đơn tố cáo rằng ông K. đã 3 lần quỳ gối xin lỗi 2 con gái.

Tuy nhiên, khi Công an quận Bình Thạnh tiến hành điều tra vụ việc và mời ông K. lên làm việc thì ông này không thừa nhận hành vi và cho rằng bà T.H. xúi giục 2 con gái tố cáo cha ruột để gây sức ép đòi tài sản khi ly hôn.

Khi đó, Công an quận Bình Thạnh đã đưa Q.H. và Q.L. đi giám định.

Đầu tháng 2/2025 Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh có quyết định số 829/QĐ-ĐTTH về việc không khởi tố vụ án hình sự. Các lý do được đưa ra là: Kết quả giám định cả 2 người con gái “không rách màng trinh”; Sự việc đã diễn ra quá lâu; Ông K. thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội… nên không đủ cơ sở để khởi tố.

Bà T.H. và hai con gái sau đó đã có đơn khiếu nại gửi Công an, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 2 em.

Khi Công an cấp quận, huyện bị giải thể, vụ việc được chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Tháng 5, Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông K. để điều tra, xử lý.