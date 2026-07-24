Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và Công an xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phạm Như Huỳnh (39 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bến Lức.

Nguyễn Phạm Như Huỳnh tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo hồ sơ điều tra, năm 2022, Huỳnh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai bị hại trên địa bàn TP Cần Thơ với tổng số tiền hơn 16,75 tỷ đồng.

Thủ đoạn của Huỳnh là kêu gọi góp vốn để nhận cầm cố, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm tạo lòng tin, sau đó chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Huỳnh bỏ trốn qua nhiều địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, TPHCM và Campuchia nhằm né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đến nay, sau gần 4 năm lẩn trốn, Huỳnh đã bị bắt giữ.

Người phụ nữ ở Cần Thơ bị truy nã đặc biệt do lừa đảo 16 tỷ đồng Bị can Nguyễn Phạm Như Huỳnh ở TP Cần Thơ lừa đảo chiếm đoạt khoảng 16 tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn.

Trong một vụ án khác, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, đối tượng truy nã Nguyễn Duy Kiệt (24 tuổi, ngụ xã Thạnh An, TP Cần Thơ) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Nguyễn Duy Kiệt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trước đó, tháng 6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Kiệt để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Sau khi bỏ trốn, Kiệt bị phát lệnh truy nã.