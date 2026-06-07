Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tăng Trần Kim Phượng (56 tuổi, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ) sau khi bị bắt giữ tại Campuchia và bàn giao ở Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Bị can Tăng Trần Kim Phượng. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo cơ quan điều tra, trước đây Phượng làm kế toán cho một công ty sửa chữa ô tô trên địa bàn xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ. Do nợ nần và thiếu khả năng chi trả, người phụ nữ này đã thực hiện nhiều hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cuối năm 2019, Phượng ký hợp đồng thuê hai ô tô của ông N.T.H. rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn làm giả hợp đồng mua bán để bán lại xe này cho người khác, chiếm đoạt thêm 320 triệu đồng.

Ngoài vụ việc liên quan đến ô tô, Phượng còn bị cáo buộc bán cùng một căn nhà cho hai người khác nhau, qua đó chiếm đoạt số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện các hành vi trên, Phượng bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 2020.

Ngày 12/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Tăng Trần Kim Phượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xác minh cho thấy đối tượng Phượng có nhiều mối quan hệ phức tạp, thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển qua các địa phương như Đồng Tháp, An Giang, TPHCM và Tây Ninh nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt giữ Phượng khi đối tượng đang lẩn trốn tại một tiệm spa ở Campuchia.

Sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng Phượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra.