Ngày 22/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra và các đơn vị liên quan làm rõ, khởi tố vụ án và 4 bị can để điều tra về hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội TikTok để đăng tải các hoạt động chế tạo, mua bán đạn chì PCP, ngụy trang dưới hình thức buôn bán “chì câu cá”.

Cơ quan công an bắt giữ, khám xét chỗ ở của đối tượng Nguyễn Thế Huynh (áo đỏ) và Nguyễn Hữu Trọng Đạt (áo đen). Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/12, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thế Huynh (SN 1999, trú tại xã Lục Nam, Bắc Ninh) và Nguyễn Hữu Trọng Đạt (SN 2007, trú tại phường Tự Lạn, Bắc Ninh) đang thực hiện hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép đạn chì tại nhà riêng của Huynh. Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan công an thu giữ 252 kg chì nguyên liệu; 55,6 kg đạn chì cùng các công cụ phục vụ sản xuất như máy ép thủy lực, máy ép tay gia công kim loại, cân điện tử.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã vận động, tiếp nhận đầu thú Trần Văn Nam (SN 1990, trú tại xã Liên Bão, Bắc Ninh), Nguyễn Văn Hải (SN 2005, trú tại phường Bắc Giang, Bắc Ninh) cùng 6 đối tượng khác tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ thêm 280,8 kg chì nguyên liệu; 21 kg đạn chì; 3 hộp đạn chì; 498 viên đạn chì; 5 khẩu súng nén hơi; 1 máy ép tay gia công kim loại và 8 điện thoại cùng nhiều vật dụng khác liên quan.

Đối tượng Trần Văn Nam cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 7, Nguyễn Thế Huynh đã mua máy móc, thiết bị và chì nguyên liệu qua mạng xã hội để chế tạo đạn chì tại nhà, bán cho người có nhu cầu thông qua tài khoản TikTok “Shop câu cá cò ơi” dưới vỏ bọc “chì câu cá”.

Huynh thuê em ruột vợ là Nguyễn Hữu Trọng Đạt và Nguyễn Văn Hải giúp sản xuất, đóng gói và gửi hàng. Huynh còn liên hệ với Trần Văn Nam để mua máy ép thủ công phục vụ chế tạo đạn chì, Nam cũng thực hiện các hành vi tương tự.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; khởi tố bị can Nguyễn Thế Huynh, Trần Văn Nam về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Nguyễn Hữu Trọng Đạt, Nguyễn Văn Hải về tội Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.