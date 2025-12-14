Ngày 14/12, Công an TP Hà Nội cho biết đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm thanh niên mang theo nhiều loại vũ khí nguy hiểm trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cụ thể, vào khoảng 23h20 ngày 13/12, Tổ công tác Y11/141 khi làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lạc Long Quân đã phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy theo hướng đi Quảng Bá, không đội mũ bảo hiểm và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng phương tiện về Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, nhóm thanh niên khai nhận đã cất giấu súng, dao và kiếm tại nhà của một đối tượng ở ngõ 177 đường Cầu Diễn, phường Xuân Phương (Hà Nội).

Tổ công tác 141 đã phối hợp với Công an phường Xuân Phương kiểm tra địa điểm trên và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm gồm: 2 khẩu súng ngắn dạng súng hơi bắn đạn nhựa, 2 kiếm, 1 dao găm, 5 dao tự chế và 1 gậy sắt.

Hiện Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.