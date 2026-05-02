Ngày 2/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa triệt phá băng cướp giật liên tỉnh, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng.

Cơ quan công an đã bắt giữ 5 nghi phạm, gồm: Nguyễn Văn Quí (21 tuổi), Lê Trọng Huy (25 tuổi), Trương Thiên Ân (22 tuổi), Phan Trọng Phúc (18 tuổi) và Trần Văn An (cùng ngụ Đồng Tháp).

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, tháng 4 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận nhiều tin báo từ công an xã, phường về việc xuất hiện nhóm khoảng 5 đối tượng sử dụng Yamaha Exciter 150 ép xe người đi đường để cướp giật tài sản. Các vụ việc xảy ra trên nhiều tuyến đường ở Đồng Tháp và một số tỉnh miền Tây.

Xác định tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn manh động, gây bức xúc dư luận, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp công an địa phương đồng loạt bắt giữ 5 nghi phạm nói trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hơn 20 vụ cướp giật dây chuyền, điện thoại tại Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và TP Cần Thơ, với tổng tài sản chiếm đoạt ước tính trên 400 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp công an các địa phương liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ và mở rộng vụ án.