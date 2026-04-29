Ngày 29/4, Công an xã Phú Hòa Đông phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai đối tượng để làm rõ hành vi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Đối tượng vứt xe để tháo chạy. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 28/4. Một nam thanh niên điều khiển xe máy điện đến trước cửa tiệm vàng nằm trên tỉnh lộ 8, xã Phú Hòa Đông. Đối tượng vào trong tiệm, giả vờ hỏi mua trang sức như khách hàng bình thường.

Trong lúc nhân viên đang tư vấn, đối tượng bất ngờ cướp giật khoảng 2 chỉ vàng rồi nhanh chân chạy ra cửa. Bị nhân viên tiệm vàng truy đuổi gắt gao, tên cướp đã vứt lại chiếc xe máy điện rồi chạy bộ vào các con hẻm.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hòa Đông cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, trích xuất camera và truy tìm đối tượng.

Chỉ sau vài giờ điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được nơi lẩn trốn và bắt giữ thành công nghi phạm.