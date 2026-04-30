Ngày 30/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa bắt giữ Đoàn Thị Ngọc Cẩm (48 tuổi, quê An Giang), đối tượng bị truy nã đặc biệt sau khi trốn khỏi nơi giam giữ.

Khoảng 22h40 ngày 29/4, trên Quốc lộ 1, đoạn qua khu phố Trung Lương, phường Trung An, Công an phường Trung An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp và Trại giam Định Thành bắt giữ Đoàn Thị Ngọc Cẩm.

Theo cơ quan chức năng, Cẩm đang chấp hành án 16 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày 27/4, đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ và đến ngày 28/4 bị Trại giam Định Thành ra quyết định truy nã đặc biệt.

Trong quá trình lẩn trốn qua địa bàn Đồng Tháp, Cẩm bị phát hiện và bắt giữ.

Công an phường Trung An đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cho Trại giam Định Thành xử lý theo thẩm quyền.