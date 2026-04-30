Chiều 30/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Gò Vấp bắt giữ Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1988, quê Đồng Nai, tạm trú tại địa phương) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”. Đối tượng có 2 tiền án cùng tội danh.

Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn. Ảnh: Linh An

Theo điều tra, khoảng 1h20 ngày 30/4, Tuấn điều khiển xe máy lưu thông trong hẻm 193 đường Lê Đức Thọ (phường Gò Vấp). Phát hiện một nhóm thanh niên đang đi bộ, trong đó chị A.T. (SN 1998) sử dụng điện thoại iPhone, Tuấn nảy sinh ý định cướp giật.

Đối tượng chạy xe ngược chiều, áp sát, giật điện thoại trên tay chị A.T. rồi nhanh chóng tẩu thoát vào hẻm.

Khi bị bắt, Tuấn khai do từng có 2 tiền án nên sau khi gây án, dù đã chiếm đoạt được tài sản, vẫn lo sợ bị phát hiện. Ngay sau đó, Tuấn tiếp cận một tài xế xe ôm công nghệ là ông T.C.T. (SN 1978, ngụ phường Bình Thạnh), nhờ mang điện thoại đến Công an phường giao nộp hoặc chờ chủ nhân liên hệ để trả lại, hứa sẽ trả công.

Khoảng 6h cùng ngày, ông T. mang điện thoại đến Công an phường Gò Vấp trình báo, giao nộp.

Từ thông tin này, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Gò Vấp tổ chức truy xét, đến chiều 30/4 đã bắt giữ Tuấn.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai làm đầu bếp, do thiếu tiền nên tiếp tục phạm tội. Sau khi gây án, lo sợ bị bắt nên nảy sinh ý định nhờ người khác giao nộp tài sản như trên.