Sáng 1/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Ngô Hoàng Phi (SN 1979), Ngô Hoàng Hậu (SN 2003), Đỗ Khắc Trường (SN 1996), Đỗ Khắc Cường (SN 1994) và Nguyễn Tấn Bền (SN 1987), cùng trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Các đối tượng cùng tang vật là súng bắn đạn chì và dụng cụ dùng để săn bắt, mổ xẻ động vật hoang dã.

Theo điều tra, nhóm đối tượng trên thường xuyên sử dụng súng bắn đạn chì để săn bắt động vật hoang dã trong rừng tại đặc khu Phú Quốc rồi đăng bán trên mạng xã hội. Trong số này có nhiều loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc diện ưu tiên bảo vệ.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, khoảng 12h30 ngày 29/5/2026, lực lượng chức năng bắt quả tang Ngô Hoàng Phi và Ngô Hoàng Hậu đang lột da, mổ xẻ một cá thể voọc bạc Đông Dương (Trachypithecus germaini), thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Khám xét nơi ở của Phi và Hậu, công an tiếp tục phát hiện thêm 8 cá thể voọc bạc Đông Dương khác đã bị lột da, lấy thịt, chỉ còn phần đầu và xương; đồng thời thu giữ một khẩu súng bắn đạn chì được sử dụng để săn bắt động vật.

Mở rộng truy xét, sau 3 ngày vận động, các đối tượng Đỗ Khắc Trường, Đỗ Khắc Cường và Nguyễn Tấn Bền đã đến đầu thú, giao nộp một khẩu súng bắn đạn chì, một con dao cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc săn bắt.

Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ 9 cá thể voọc bạc Đông Dương, 2 khẩu súng bắn đạn chì, 1 con dao cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan.