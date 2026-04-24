Ngày 24/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Hợp Lý phối hợp cùng các lực lượng chức năng phát hiện anh L.T.T. (36 tuổi, trú thôn Phú Cường, xã Hợp Lý) nuôi nhốt nhiều cá thể động vật hoang dã.

Cụ thể, anh T. đã nuôi nhốt 1 cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta), nặng 1,8kg, giới tính đực; 3 cá thể sóc bụng đỏ và 10 cá thể chim ngũ sắc. Trong đó, khỉ vàng thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB, các cá thể còn lại là động vật rừng thông thường.

Lực lượng chức năng phát hiện anh T. nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép. Ảnh: CACC

Tại thời điểm làm việc, anh T. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp cũng như giấy phép nuôi nhốt. Người này khai nhận mua cá thể khỉ vàng từ năm 2022, các cá thể sóc và chim được mua đầu năm 2026 để nuôi làm cảnh. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ số động vật để xử lý theo quy định.

Công an xã Hợp Lý đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, hoàn thiện hồ sơ. Cơ quan công an cho biết, hành vi nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép không chỉ vi phạm quy định mà còn ảnh hưởng đến bảo tồn đa dạng sinh học, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, tác động xấu đến môi trường.

Cá thể khỉ vàng thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB. Ảnh: CACC

Đồng thời cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo người dân không tham gia các hành vi trên; khi phát hiện vi phạm cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.