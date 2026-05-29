Ngày 29/5, Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) đã bàn giao 9 con chim công Ấn Độ quý hiếm (nặng 31kg) cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM để cứu hộ, chăm sóc theo quy định. Chim công Ấn Độ, tên khoa học là Pavo cristatus, thuộc phụ lục III Công ước CITES.

Chim công Ấn Độ quý hiếm được người dân giao nộp lực lượng chức năng TPHCM. Ảnh: NT

Thực hiện đợt ra quân 45 ngày đêm tổng tấn công các loại tội phạm theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM, Công an xã Đông Thạnh đã tích cực vận động người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã đang nuôi nhốt trái quy định.

Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Toàn (73 tuổi, ngụ phường An Hội Đông, TPHCM) đã chủ động liên hệ Công an xã Đông Thạnh giao nộp 6 con chim công.

Ông Nguyễn Phi Phụng (55 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) cũng đến bàn giao 3 con chim công Ấn Độ (2 mái, 1 trống).

Hai ông cho biết, số chim này được nuôi làm cảnh tại gia đình suốt 6 năm qua.

Sau khi nắm được chủ trương từ sự tuyên truyền của Công an xã Đông Thạnh, cả hai đã tình nguyện giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Đông Thạnh đã liên hệ, bàn giao toàn bộ 9 con công cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM để đưa về chăm sóc, xử lý theo quy định.