Thấy chủ nhà đi vắng, H. đã lẻn vào lấy trộm nhiều tiền, vàng và ngoại tệ. Tuy nhiên, nghi phạm nhanh chóng bị Công an xã Ea Knốp (Đắk Lắk) bắt giữ.

Ngày 24/11, UBND xã Ea Knốp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn mới xảy ra vụ trộm cắp tiền, vàng và ngoại tệ. Công an xã đã bắt giữ nghi phạm gây án và đang làm thủ tục trao trả tài sản cho gia đình bị hại.

Trước đó, ngày 19/11, Công an xã Ea Knốp tiếp nhận tin báo của anh V.Q.M. (trú tại thôn 6, xã Ea Knốp) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 11 triệu đồng, 2.000 USD, 1 nhẫn và 1 dây chuyền vàng.

Ngay sau đó, Công an xã Ea Knốp đã triển khai các biện pháp xác minh, truy xét và nhanh chóng bắt giữ nghi phạm N.M.H. (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Ea Knốp).

Tại cơ quan công an, H. khai do nợ nần và không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Biết gia đình anh M. cất giữ tài sản giá trị trong nhà, H. đã thuê phòng tại một nhà nghỉ gần đó để theo dõi, chờ thời cơ ra tay.

Khoảng 18h10 ngày 18/11, phát hiện gia đình anh M. đi vắng, H. phá cửa, đột nhập vào nhà, lục tìm và lấy đi số tài sản nói trên. Khi chưa kịp tẩu tán tang vật, H. bị lực lượng công an bắt giữ.