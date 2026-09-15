Ngày 15/9, UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn đã xảy ra một vụ trộm tại tiệm vàng. Công an đã bắt giữ một số đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Sau khi gây án, các đối tượng chạy ra ô tô để tẩu thoát. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h07 cùng ngày, một cặp đôi nam nữ người nước ngoài tiến vào tiệm vàng T.V. (phường Sông Cầu) do ông M.T.V. (SN 1976) làm chủ.

Tại đây, đối tượng nam cố tình bắt chuyện với anh V. để đánh lạc hướng, tạo điều kiện cho đối tượng nữ tiến về phía tủ kính đựng vàng.

Phát hiện chìa khóa đã cắm sẵn, người phụ nữ mở tủ và lấy đi 3 kiềng vàng với tổng trị giá khoảng 208 triệu đồng.

Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng lập tức tri hô khiến đối tượng nam làm rơi tang vật xuống khu vực tủ kính. Hai đối tượng nhanh chóng chạy ra ô tô màu trắng mang BKS 79A-481.XX đang chờ sẵn ở phía đối diện tiệm vàng để bỏ trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 8h cùng ngày, các đối tượng đã bị bắt giữ khi đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 1D (tỉnh Gia Lai).