Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tạm giữ hình sự Thạch Hưng (19 tuổi, ngụ xã Ngãi Tứ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 27/8, bà Thạch Thị Lang (55 tuổi, ngụ ấp Loan Mỹ, xã Ngãi Tứ) chở cháu ngoại đi học. Trước khi rời nhà, bà khóa cửa rồi đi.

Khoảng 7h30, bà Lang trở về nhà nấu ăn. Khoảng 30 phút sau, khi vào phòng ngủ lấy tiền mua hàng, bà phát hiện cửa tủ quần áo khép hờ.

Kiểm tra, bà Lang tá hỏa phát hiện số vàng và tiền mặt cất trong túi áo khoác treo trong tủ bị mất.

Nam thanh niên ở Vĩnh Long trộm vàng trị giá hơn một tỷ đồng của người phụ nữ cùng xã. Ảnh minh hoạ

Số tài sản gồm dây chuyền vàng 24K nặng 40 chỉ, lắc tay vàng 24K nặng 20 chỉ, 3 nhẫn trơn vàng 24K tổng cộng 10 chỉ, lắc tay vàng 18K nặng 8 chỉ và 1 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long huy động lực lượng truy xét. Qua các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Thạch Hưng là nghi phạm.

Sau khi gây án, Hưng có biểu hiện bất minh về tài sản, bán một số tài sản rồi rời khỏi địa phương, di chuyển qua nhiều nơi để tránh bị phát hiện.

Các tổ trinh sát được triển khai truy tìm Hưng tại nhiều địa phương. Làm việc xuyên dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng công an lần theo dấu vết và xác định Hưng đang ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Khoảng 16h ngày 4/9, công an bắt khẩn cấp Thạch Hưng tại một khách sạn trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né.

Hưng sau đó được di lý về Vĩnh Long. Tại cơ quan công an, nghi phạm bước đầu thừa nhận đã thực hiện vụ trộm tại nhà bà Lang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khám xét khẩn cấp nơi ở của Hưng, thu giữ nhiều vật chứng liên quan và tiếp tục điều tra, làm rõ.