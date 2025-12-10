Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vừa phối hợp cùng Công an phường Xuân Hòa khám phá nhanh vụ trộm tài sản giá trị hàng trăm triệu đồng do người giúp việc thực hiện.

Công an đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hiền, để điều tra, xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Hiền khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 4/12, chị P.T.H. đến Công an phường Xuân Hòa trình báo về việc bị mất nữ trang tại nhà.

Theo đó, trưa 3/12, chị H. tình cờ phát hiện một sợi dây chuyền vàng của mình trong túi ni-lông, giấu trong bồn xả nước nhà vệ sinh ở tầng trệt. Chị H. nghi ngờ nên kiểm tra tủ phòng ngủ thì phát hiện bị mất thêm 3 chiếc lắc vàng. Tổng trị giá tài sản bị mất ước tính hơn 200 triệu đồng.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Xuân Hoà phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra làm rõ. Công an tình nghi người giúp việc trong nhà chị H., là đối tượng Hiền đã thực hiện hành vi.

Đối tượng Hiền mang vàng đi bán. Ảnh: CA

Tang vật vụ trộm. Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Hiền đã mang vàng đến bán tại một tiệm vàng trên đường Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, vào chiều 2/12.

Khi bị công an triệu tập để điều tra, Hiền ngoan cố, không thừa nhận việc lấy trộm số tài sản, có thái độ bất hợp tác, gây khó khăn cho công tác điều tra và liên tục có những lời lẽ thách thức.

Tuy nhiên, khi công an đưa ra các chứng cứ, Hiền đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình. Đối tượng khai rằng, lợi dụng sự tin tưởng của chủ nhà, Hiền nhiều lần ra vào phòng ngủ và trộm cắp số nữ trang. Việc để lại sợi dây chuyền trong bồn nước là hành động bất cẩn của Hiền trong lúc hoảng loạn, nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Công an đã thu hồi số tang vật nữ trang để bàn giao lại cho chị H.