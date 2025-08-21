Ngày 21/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với Lê Thanh Quân (35 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, TPHCM) theo lệnh truy nã về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Thanh Quân. Ảnh: CACC

Quân là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm 2021. Ngày 16/8 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Quân tại phường Long Bình (TPHCM), sau hơn 4 năm lẩn trốn. Quân được di lý về Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra, năm 2020, Lê Nguyễn Thúy Vy (32 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang (cũ), nay là Đồng Tháp) đến TPHCM sống và làm nghề shipper. Thời gian này, Vy gặp và quen biết Quân, đối tượng vừa ra tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Quân nhận Vy làm em nuôi và sử dụng vào việc vận chuyển trái phép chất ma túy. Cuối năm 2020, Quân giới thiệu cho Vy biết người anh em bà con là Huỳnh Quốc Đạt (33 tuổi, ngụ TPHCM).

Số ma túy bị bắt giữ vào năm 2021. Ảnh: CACC

Ngày 16/1/2021, Quân gọi điện thoại, yêu cầu Vy nhận một số hóa chất, quần áo đã đặt sẵn ở chợ Kim Biên rồi cùng với Đạt thuê ô tô đi Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang (cũ), nay là tỉnh An Giang) để gửi sang Campuchia và nhận ma túy mang về.

Tối cùng ngày, Vy thuê ô tô từ TPHCM đi Hà Tiên. Khi Vy và Đạt đi đến An Giang, Quân điện thoại nói không đi Hà Tiên, mà đến phà Tân Châu - Hồng Ngự.

Sau khi qua bờ Hồng Ngự, Vy gửi hàng và nhận ma túy quay về TPHCM.

Khi Vy cùng Đạt đưa ma túy quay về đến thị trấn Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũ) thì bị lực lượng công an, biên phòng tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang. Vy thừa nhận hàng hóa bên trong các bao, thùng carton và túi nylon là chất ma túy với tổng khối lượng 77kg.

Qua giám định, tang vật thu giữ là chất ma túy gồm nhiều loại như: Heroin, Methamphetamine, Ketamine, MDMA, với tổng khối lượng 77kg. Đây là số lượng chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị thu giữ tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can đối với Vy và Đạt. Sau khi Vy và Đạt bị bắt, Quân đã bỏ trốn.

Ngày 27/6/2022, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Vy mức án tử hình và Đạt tù chung thân cùng về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Còn Quân đã bỏ trốn nên khi nào bắt giữ sẽ xử lý sau.