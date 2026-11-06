Công an TPHCM vừa khởi, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp (tự “Hiệp đen”) cùng 13 đối tượng liên quan đến các hành vi đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông, cho vay lãi nặng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

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Theo thông tin từ Công an TPHCM ngày 6/11, thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng hoạt động vi phạm pháp luật, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung xác minh, triệt phá nhóm “giang hồ mạng” do Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1971, chủ khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước) khởi xướng.

Dàn dựng clip bạo lực để “đánh bóng” tên tuổi

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải các video giao lưu, ăn uống nhằm thu hút chú ý. Muốn được nổi tiếng, tung hô và tạo dựng hình ảnh có thế lực, Hiệp cùng đồng bọn đã bàn bạc, dàn dựng nhiều đoạn phim ngắn về “anh em giang hồ” rồi phát tán lên YouTube, Facebook và TikTok.

Nội dung các video này chủ yếu thể hiện cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy và súng để giải quyết mâu thuẫn. Qua đó, nhóm này xây dựng hình ảnh Hiệp là “đại ca” với biệt danh “A2”.

Giang hồ mạng Hiệp "đen" vừa bị Công an TPHCM bắt giữ. Ảnh: CA

Điển hình là đoạn video dài 39 giây ghi lại cảnh một đôi nam nữ bị đuổi đánh rồi chạy đến gặp nhóm của Hiệp. Trong clip, Hiệp cầm súng mô hình ra hiệu cho đàn em xông vào rượt đuổi đối phương. Ngày 15/6/2020, Trịnh Quốc Long (tự “Long dê”) đã dùng tài khoản TikTok đăng tải đoạn video này, thu hút hơn 13.300 lượt xem. Mục đích của việc dàn dựng và phát tán các clip trên là để câu view, tăng tương tác, khuếch đại thanh thế của nhóm giang hồ này trên không gian mạng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Nguyễn Tuấn Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa còn điều hành đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Nhóm này góp vốn cho người khác vay với mức lãi suất “cắt cổ” từ 10%/tháng (tương đương 120%/năm) trở lên.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CA

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện trên trần phòng ngủ có cất giấu một khẩu súng hơi báng gỗ, được cơ quan chức năng giám định và xác định là vũ khí quân dụng.

Khởi tố 14 bị can

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với:

Nguyễn Tuấn Hiệp (“Hiệp đen”), bị khởi tố về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM lấy lời khai của "Hiệp đen". Ảnh: CACC

Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa, bị khởi tố về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

11 bị can khác gồm: Trịnh Quốc Long, Nguyễn Văn Nghĩa, Lâm Duy Bảo Sơn (Sơn mặt quỷ), Nguyễn Văn Hùng, Lâm Cường, Bùi Quốc Toản, Hồ Văn Hới, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Ngọc Toàn, Trần Ngọc Quý và Đặng Hữu Nam: Khởi tố về tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Các đối tượng bị bắt giữ, trong đó có Lâm Duy Bảo Sơn (Sơn mặt quỷ - người đánh dấu X). Ảnh: CA

Công an TPHCM khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để cổ súy bạo lực, phô trương thanh thế giang hồ, đe dọa uy hiếp người khác, không để các đối tượng núp bóng clip “giải trí” để vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an.

Đồng thời, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không tung hô, cổ súy hay tiếp tay lan truyền các nội dung độc hại trên không gian mạng. Đặc biệt, giới trẻ không nên ngộ nhận sự nổi tiếng ảo trên mạng là uy tín hay bắt chước lối sống coi thường pháp luật. Người dân khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm cần chủ động tố giác, cung cấp thông tin để cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định.