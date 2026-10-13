Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ ở Đồng Nai được huy động triển khai 15 tổ công tác, bắt khẩn cấp nhóm "giang hồ mạng" làm phim bạo lực, đăng tải lên mạng xã hội câu view.

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng để điều tra về hành vi đưa trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

Trưởng phòng CSHS chỉ đạo xử lý nhóm "giang hồ mạng". Ảnh: Hoàng Anh

Thông tin ban đầu, ngày 12/10, Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai 15 tổ công tác, huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt giữ các đối tượng tại TP Đồng Nai và TPHCM.

Theo cơ quan công an, nội dung các video có những cảnh sử dụng hung khí, vũ khí và hành động bạo lực. Sau đó, nhóm này đăng lên các trang mạng xã hội nhằm thu hút người xem, câu like, câu view và đặc biệt là đánh vào giới trẻ thích đam mê bạo lực.

Cơ quan chức năng họp phân tích nội dung phim của nhóm "giang hồ mạng". Ảnh: Hoàng Anh

Hiện Phòng CSHS phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai và các đơn vị liên quan xử lý vụ việc theo quy định.

Theo Trung tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó trưởng Phòng CSHS Công an TP Đồng Nai, bước đầu, cơ quan chức năng xác định hành vi của các đối tượng gây mất an ninh, an toàn trên không gian mạng, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Trung tá Hoàng cho biết: “Phòng CSHS đã trao đổi, thống nhất với Viện kiểm sát ra lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng có liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng khác”.

Trung tá Nguyễn Anh Hoàng thông tin về vụ việc. Ảnh: Hoàng Anh

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.