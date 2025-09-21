Sáng 21/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Nguyễn Duy Tuấn (SN 1997, trú trên đường Mai Đăng Chơn, phường Hòa Quý) để điều tra về hành vi “cưỡng dâm”.

Theo điều tra, Tuấn và chị L.M.C. (SN 2003, quê phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) quen nhau và có quan hệ tình cảm từ tháng 10/2024 đến tháng 6/2025 thì chia tay. Trong thời gian yêu đương, Tuấn nhiều lần quan hệ với chị C. và lén ghi lại hình ảnh, video nhạy cảm mà chị không hề hay biết.

Đối tượng Nguyễn Duy Tuấn. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Sau khi chia tay, Tuấn tìm cách nối lại tình cảm nhưng bị từ chối. Ngày 3/7, Tuấn dùng ảnh và video khỏa thân đe dọa sẽ phát tán lên mạng xã hội nếu chị C. không tiếp tục gặp gỡ, quan hệ với mình. Vì lo sợ ảnh hưởng đến danh dự và việc học, chị C. buộc phải đồng ý.

Rạng sáng 5/7, Tuấn đưa chị C. đến một khách sạn trên đường Nguyễn Đức Thuận (quận Ngũ Hành Sơn) ép quan hệ tình dục. Đến chiều 8/7, Tuấn tiếp tục đến phòng trọ của chị C. trên đường Đa Mặn 2 và lặp lại hành vi trên.

Ngày 17/7, chị C. gửi đơn tố giác đến cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Công an thu giữ nhiều tài liệu, hình ảnh liên quan trong điện thoại của Tuấn.