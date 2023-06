Ngày 3/6, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp để mở rộng điều tra chuyên án về đối tượng chuyên dàn cảnh mua dâm để lén chụp hình, quay clip nhằm cưỡng dâm và cưỡng đoạt tài sản đối với nhiều cô gái hành nghề mại dâm.

Đối tượng bị bắt giữ là Ngô Quang Anh (28 tuổi, ngụ quận 12).

Nghi can Ngô Quang Anh khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, qua nguồn tin tố giác và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC02 phát hiện 1 loại tội phạm mới chuyên cưỡng dâm và cưỡng đoạt tài sản của gái mại dâm. Thủ đoạn của những đối tượng này là các đối tượng mua dâm đã lén chụp ảnh, quay clip của gái mại dâm để sử dụng cưỡng ép quan hệ tình dục và tống tiền.

Số đối tượng này hoạt động trên các nhóm, diễn đàn kín trên không gian mạng. Nhiều nạn nhân do hành nghề nhạy cảm, sợ bạn bè, gia đình biết nên e ngại trình báo, tố giác.

Mới đây, Phòng PC02 đã phát hiện đối tượng Ngô Quang Anh có cách thức hoạt động tội phạm như nói trên và khả năng tống tình, tống tiền rất nhiều cô gái mại dâm. Do đó, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Qua thời gian điều tra, theo dõi, tối 1/6 trinh sát Phòng PC02 phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính phòng 204, khách sạn V.T ở đường Nguyễn Văn Khối, phường 11, quận Gò Vấp. Tại đây, công an bắt quả tang Quang Anh đang tống tình, tống tiền chị T. (một cô gái hành nghề mại dâm).

Qua điều tra làm rõ, Quang Anh sử dụng 2 số điện thoại để vào các nhóm, diễn đàn kín trên zalo, telegram… tìm kiếm gái mại dâm. Khi mua dâm, Quang Anh lén chụp hình, quay clip nhạy cảm cô gái mại dâm đó.

Sau đó, Quang Anh liên hệ đe dọa, buộc cô gái mại dâm phải quan hệ tình ái và tống tiền nạn nhân, nếu không đối tượng sẽ gửi hình ảnh, clip nhạy cảm cho bạn bè, người thân và phát tán trên mạng xã hội.

Riêng về trường hợp chị T. như nói trên, khi bị tống tình, tống tiền thì ban đầu đã thương lượng đưa cho Quang Anh chiếc nhẫn trị giá 120 triệu đồng nhưng đối tượng ép buộc chị đến khách sạn V.T để quan hệ tình dục.

Khi đến khách sạn, chị T. có đưa 10 triệu đồng như Quang Anh yêu cầu để tiền trên bàn và phải phục vụ tình ái trước. Thấy chị T. có đeo 1 chiếc nhẫn và 1 chiếc lắc, Quang Anh yêu cầu chị này tháo ra, đưa cho mình.

Đúng lúc này, lực lượng công an ập vào. Kiểm tra trong điện thoại và máy tính bảng của Quang Anh, công an đã tìm thấy nhiều hình ảnh, clip nhạy cảm của các cô gái khác nhau mà đối tượng này đã quay, chụp lén sử dụng để tống tình, tống tiền.

Theo công an, đối tượng Quang Anh rất tinh vi, khi sử dụng sim số trả trước, không đăng ký thuê bao chính chủ và thường xuyên thay đổi địa điểm gặp nạn nhân.

Công an tình nghi, Quang Anh thực hiện rất nhiều vụ cưỡng dâm, cưỡng đoạt tài sản đối với rất nhiều cô gái hành nghề nhạy cảm. Cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng Ngô Quang Anh thì liên hệ trình báo tại Phòng PC02 – Công an TP.HCM để phục vụ công tác mở rộng điều tra.