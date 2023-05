Ngày 6/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè (Trà Vinh) khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Quốc (29 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh) để điều tra hành vi "Cưỡng dâm”.

Bị can Lưu Văn Quốc. Ảnh: Hồ Giang (Công an Trà Vinh).

Theo điều tra, khoảng tháng 11/2022, bị can Quốc quen với thiếu nữ 17 tuổi (ngụ xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè) qua mạng xã hội. Trong lúc trò chuyện, thiếu nữ gửi cho Quốc các hình ảnh nhạy cảm của mình. Bị can Quốc lưu giữ hình ảnh của thiếu nữ. Cuối tháng 1 vừa qua, Quốc chở thiếu nữ đi chơi, rồi đưa vào nhà trọ.

Tại đây, Quốc yêu cầu thiếu nữ cho quan hệ tình dục. Khi thiếu nữ không đồng ý, Quốc đe dọa đăng ảnh nhạy cảm của nạn nhân lên mạng xã hội. Bị Quốc ép buộc, thiếu nữ đồng ý cho gã xâm hại.

Sau đó, Quốc nhiều lần ép buộc thiếu nữ đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục, rồi quay clip lại. Bị can Quốc dùng hình ảnh ân ái, đe dọa, yêu cầu nạn nhân cho mượn tiền và quan hệ tình dục.

Sau nhiều lần bị đe dọa, nạn nhân đến công an trình báo. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè bắt khẩn cấp bị can Quốc.

Tại cơ quan công an, Quốc đã thừa nhận hành vi phạm tội.