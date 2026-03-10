Ngày 10/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Kim Bada đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc liên quan đến ma túy.

Theo thông báo từ Sở cảnh sát Sokcho (tỉnh Gangwon), nam ca sĩ bị bắt vào ngày 9/3 vì nghi vi phạm Luật kiểm soát ma túy. Anh bị cáo buộc tàng trữ và sử dụng cần sa tại một địa điểm ở trung tâm Sokcho vào khoảng 20h30' ngày 8/3. Trong quá trình thẩm vấn, Kim Bada được cho là đã thừa nhận hành vi.

Nam ca sĩ Kim Bada.

Cảnh sát cho biết đã theo dõi vụ việc trong khoảng 2 tháng trước khi tiến hành bắt giữ và đang xem xét xin lệnh tạm giam đối với nam ca sĩ.

Sinh năm 1971, Kim Bada (tên thật Kim Jung Nam) được biết đến rộng rãi với vai trò giọng ca chính của ban nhạc rock huyền thoại Sinawe từ giữa thập niên 1990. Sau khi rời nhóm năm 1999, anh tiếp tục hoạt động âm nhạc với nhiều ban nhạc khác như Butterfly Effect và Art of Parties, đồng thời thực hiện các dự án cá nhân.

Ngoài âm nhạc, Kim Bada còn xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như Immortal Songs và King of Mask Singer nhờ chất giọng mạnh mẽ cùng phong cách trình diễn đặc trưng.

Trước khi bê bối nổ ra, nam ca sĩ dự kiến biểu diễn tại Seoul Hero Rock Festival 2026 vào tháng 4 tại Seoul. Tuy nhiên, sau vụ việc, khả năng anh xuất hiện tại sự kiện này đang trở nên không chắc chắn.

Kim Bada biểu diễn trên sân khấu:

Nguồn: Xport News