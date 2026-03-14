Truyền thông Hong Kong đưa tin nam ca sĩ Hoàng Tuấn Hy (tên cũ Hoàng Tử Tấn) đã nhận tội tại Tòa sơ thẩm Tây Cửu Long với cáo buộc đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm của bạn gái cũ.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào tháng 8/2025 tại khu dân cư Belvedere Garden ở Thuyên Loan. Sau khi bạn gái đề nghị chia tay, Hoàng Tuấn Hy không chấp nhận và tìm cách níu kéo. Chiều cùng ngày, Hoàng Tuấn Hy đến trước cửa nhà cô, liên tục bấm chuông và gọi lớn. Khi cửa vừa mở, nam ca sĩ trong trạng thái kích động đã nhiều lần đập đầu vào tường và cố xông vào nhà, khiến nạn nhân hoảng sợ và phải nhờ bạn bè gọi cảnh sát.

Cơ quan điều tra cho biết trước đó Hoàng Tuấn Hy đã gửi nhiều tin nhắn đe dọa, trong đó có câu “Tôi sẽ đăng ngay”, kèm ảnh chụp màn hình bài đăng nháp chứa video khỏa thân của bạn gái cũ. Hoàng Tuấn Hy còn đếm ngược từ 10 xuống 2 và hỏi “có sợ không?”, ám chỉ sẽ đăng video nếu cô không mở cửa.

Khoảng 18h cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ nam ca sĩ. Khi bị thẩm vấn, Hoàng Tuấn Hy nói không có ý định thật sự đăng video và cho rằng đoạn clip được quay với sự đồng thuận trước đó.

Luật sư bào chữa cho biết Hoàng Tuấn Hy phạm tội khi tinh thần bất ổn sau khi chia tay, rơi vào trạng thái trầm cảm và chịu nhiều áp lực tình cảm. Trong ngày xảy ra sự việc, anh mang quà từ chuyến du lịch Nhật Bản đến nhà bạn gái với mong muốn hàn gắn nhưng mất kiểm soát cảm xúc nên có hành động sai lầm.

Phía luật sư bào chữa cũng cho biết nam ca sĩ mới ra mắt trong năm 2025 và vụ việc lần này khiến sự nghiệp của anh gần như chấm dứt.

Thẩm phán nhận định vụ án có tính chất nghiêm trọng và cần thêm thời gian để xem xét các báo cáo liên quan đến quản chế và lao động công ích. Tòa quyết định hoãn tuyên án đến ngày 26/3, đồng thời ra lệnh tạm giam Hoàng Tuấn Hy trong thời gian chờ phán quyết thay vì tiếp tục cho bảo lãnh như trước.

Hoàng Tuấn Hy là ca sĩ, diễn viên trẻ từng hoạt động dưới công ty giải trí Emperor Entertainment Group. Anh được đào tạo về ca hát, biểu diễn và diễn xuất, được giới thiệu như một “tân binh tiềm năng” của làng nhạc Hoa ngữ.

Nguồn: HK01