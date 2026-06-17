Ngày 17/6, truyền thông Nhật Bản đưa tin diễn viên hài người Mỹ Dedrick Flynn đã bị cơ quan chức năng Nhật Bản truy tố với cáo buộc liên quan đến ma túy.

Theo đó, Dedrick Flynn khởi hành từ Chicago (Mỹ) vào ngày 27/5, quá cảnh tại Đài Loan (Trung Quốc) trước khi đến Okinawa.

Trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, nhân viên hải quan kiểm tra hành lý xách tay của nam diễn viên và phát hiện khoảng 0,73 gram chất nghi là MDMA (thuốc lắc) được giấu trong hộp đựng niềng răng đặt bên trong ba lô.

Nam diễn viên hài Dedrick Flynn.

Cảnh sát tỉnh Okinawa đã bắt giữ Dedrick Flynn vào ngày 28/5 với cáo buộc vi phạm Luật Kiểm soát ma túy và chất hướng thần của Nhật Bản. Đến ngày 16/6, hồ sơ vụ việc được chuyển sang Viện Kiểm sát quận Naha để truy tố thêm các hành vi vi phạm Luật Hải quan và Luật Kiểm soát ma túy.

Cảnh sát Okinawa cho biết vụ việc vẫn đang được xử lý theo quy định pháp luật. Bê bối pháp lý cũng khiến 3 đêm diễn của Dedrick Flynn tại Okinawa, dự kiến diễn ra từ ngày 29-31/6 phải hủy bỏ.

Sinh năm 1990, Dedrick Flynn là diễn viên hài độc thoại hoạt động tại Mỹ. Anh được biết đến nhiều hơn sau khi xuất hiện trong chương trình hài đặc biệt Tony Hinchcliffe: Roast of WrestleMania, đồng thời thường xuyên tham gia các tour diễn và sự kiện hài độc thoại tại Bắc Mỹ.

Nam diễn viên trên sân khấu: